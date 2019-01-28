NWS warns of dangerous weather conditions

WIND CHILL WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT… * WHAT…DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS POSSIBLE. WIND CHILLS AS LOW AS 50 BELOW ZERO POSSIBLE. * WHERE…PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL SOUTH DAKOTA. * WHEN…FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT. * ADDITIONAL DETAILS…THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… A WIND CHILL WATCH MEANS THERE IS THE POTENTIAL FOR A COMBINATION OF VERY COLD AIR AND THE WIND TO CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.